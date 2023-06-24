佛教僧伽醫護基金會24日上午舉辦安養院興建工程動工典禮，柯文哲受邀參加並在動土金鏟上簽名留念。（謝明俊攝）

佛教僧伽醫護基金會24日上午舉辦安養院興建工程動工典禮，柯文哲受邀參加但不接受媒體採訪。（謝明俊攝）

經過10多年努力，國內首座專門提供給佛教人士安養終老的僧伽安養安意苑，24日在苗栗縣後龍鎮山區工地舉行動工典禮，佛教僧伽醫護基金會創辦人慧明法師特別邀請民眾黨主席柯文哲參加典禮，柯文哲整場不接受媒體訪問，也未與應邀到場的苗栗縣長鍾東錦有任何互動，鍾東錦強調他是藍營大兵，一定支持國民黨的候選人，外界認為這是因國民黨要與柯文哲畫清界線，所以鍾對柯刻意保持距離。

由於柯文哲24日安排赴苗栗參加動土典禮，有媒體問鍾東錦為何新北市長侯友宜還未到苗栗拜訪，鍾東錦事後表示，侯市長已訂於29日下周4下午2點，以市政交流名義來訪苗栗縣政府及苗栗縣議會，屆時他將代表縣府，與議長李文斌、副議長張淑芬及全體藍營議員一同來歡迎接待侯市長。

佛教僧伽醫護基金會24日上午舉辦安養院興建工程動工典禮。（謝明俊攝）

佛教僧伽醫護基金會24日上午舉辦安養院興建工程動工典禮，動土前舉行灑淨儀式。（謝明俊攝）

創立於1998年的佛教僧伽醫護基金會，為了照護全國僧伽老病安養及修行生活，發動修建僧伽安養如意苑，經在全國60餘塊土地中，挑選位在苗栗縣西湖鄉、後龍鎮、以及通霄鎮3鄉鎮交接處一塊14公頃的土地，以其中近2公頃的土地興建安養院。

安養如意苑興建工程之初因與當地住民溝通不良，以及道路問題受阻，苗栗縣長鍾東錦上任後，僧醫會創辦人暨現任董事長慧明法師專程拜訪鍾東錦請求協助，終於獲得縣府核發建築執照，24日上午舉行動工。

柯文哲現已由特勤中心列為準總統參選人，隨身有特勤中心隨扈（著黑背心者）保護。（謝明俊攝）

民眾黨主席柯文哲受邀前來參加動工典禮，由於他已對外表態參選總統，因此特勤中心已將柯文哲視為準總統參選人，安排特勤中心隨扈隨行，並指示苗栗縣警局編排道路警衛、蒞臨場所等勤務警力來保護柯文哲。由於柯辦在事先採訪通知中已聲明不接受採訪，所以柯文哲在整個動工典禮期間，面對記者發問都三緘其口，並且也未與鍾東錦有任何互動，主辦單位還把2人參加動土儀式的位置隔得非常遠。

佛教僧伽醫護基金會24日上午舉辦安養院興建工程動工典禮，柯文哲受邀參加動土儀式。（謝明俊攝）

佛教僧伽醫護基金會24日上午舉辦安養院興建工程動工典禮，苗栗縣長鍾東錦受邀參加動土儀式與柯文哲相距甚遠。（謝明俊攝）

鍾東錦對此表示，先前柯文哲2度來苗栗都有互動，而且他們以前就認識，不要到了選舉才刻意，鍾東錦並強調，他是藍營大兵，一定是支持國民黨的候選人。