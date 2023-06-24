中國駐美國大使館官網披露，美洲國家組織第53屆年會當地時間21至23日在美國首都華盛頓舉行，30餘國外長或副外長出席會議。中國駐美國大使兼常駐美洲國家組織觀察員謝鋒率中國政府代表團應邀與會，並在成員國與觀察員對話會發表講話。

據指出，謝鋒結合年會主題介紹「中國式現代化和中國在人權、民主方面取得的歷史性成就」指出，「十里不同音，百里不同俗」，正像美洲有拉丁舞，中國有民族舞，世界各國不可能採用同一種發展模式。真正的民主是尊重各國走適合自己國情的民主道路。

他說，中國不斷發展全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

謝鋒強調，「民主不是掛在嘴上的，而是要解決人民需要解決的問題。鞋子合不合腳自己穿了才知道。美國哈佛大學連續十幾年的追蹤民調以及愛德曼等國際知名機構民調均顯示，中國人民對中國政府的滿意度常年保持在90%以上」。

他說，中國從不向誰「輸出」中國模式，也不會要求別國複製中國的做法，而願與各國交流互鑑，共同推動構建人類命運共同體。

習近平於2019年底考察上海時提出「人民民主是一種全過程的民主」；2022年10月，中共20大報告將發展全過程人民民主確定為中國式現代化本質要求的重要內容，強調全過程人民民主是社會主義民主政治的本質屬性，對「發展全過程人民民主，保障人民當家作主」作出全面部署、提出明確要求。

由於拜登（Joe Biden）近日在舊金山參加活動時以「獨裁者」形容習近平，外界認為，謝鋒上述講話意有所指，似以習近平的「全過程人民民主」理論回擊拜登的批評。

此前，中國駐美大使館已針對「獨裁者」說法向美國政府提出交涉，批評有關言論嚴重違背基本事實，違反外交禮節，侵犯中方政治尊嚴。

中國駐美大使館強調，中方不接受針對中國最高領導人的任何政治挑釁，將堅決回應。美方應採取行動消除負面影響，否則後果自負。（編輯：呂佳蓉）