夏季是荔枝盛產的季節，台中市定古蹟摘星山莊內2株百年荔枝轉紅，結出一串串紅透飽滿的果實。（潘虹恩攝）

夏季是荔枝盛產的季節，台中市定古蹟摘星山莊內2株百年荔枝轉紅，結出一串串紅透飽滿的果實。摘星山莊搭配端午節連假，24日推出荔枝節「許一個荔夏幸福」活動，邀請民眾全家同樂採果，共享親子時光，同時也實際走訪百年古蹟進而認識摘星山莊。

衝啊！ 摘星山莊百年荔枝轉紅，逾百名親子同樂搶摘。

逾百名親子早早就來到園內等候採果，活動先安排黑曜石手作體驗及吊掛摘星祈願牌，期盼帶給民眾自百年荔枝樹的祝福，孩子們也迫不及待圍繞在荔枝樹，看著樹上飽滿的荔枝躍躍欲試。時間一開放，親子們衝向荔枝樹，家長拉下樹枝，孩子奮力搶摘，充滿樂趣。

有民眾興奮展示出今日戰果表示，今天可說是收穫滿滿，如果每年採荔枝活動，他一定會每年都來；另名民眾則表示，她今天帶兩位孩子體驗採荔枝，這是第1次體驗，雖然摘的數量不多但很新奇，明年就知道要準備剪刀能採更多。

現場也舉辦祈福活動，無論求家庭平安、求學運，希望百年荔枝能為民眾帶來祝福。（潘虹恩攝）

摘星山莊24日推出荔枝節「許一個荔夏幸福」採果活動，現場親子合力搶摘荔枝。（潘虹恩攝）

摘星山莊營運團隊、人文國際執行長黃信彰表示，活動籌辦逾半年，妥善照顧園區百年荔枝樹，就是希望今年盛夏有美好的荔枝與大家共享。由於有些親子活動只有家長或孩子參加，此次特別規畫親子合力進行，有時候孩子採到就開始吃了起來，非常有趣。另外，這次也舉辦祈福活動，無論求家庭平安、求學運，希望百年荔枝能為大家帶來祝福。

摘星山莊擁有152年歷史，建築華麗精緻，被譽為「台灣10大民宅之首」。黃信彰說，摘星山莊擁有百年古蹟莊園、文創商家及多項展覽活動，為社團參訪、學校產學合作、旅遊首選及親子同遊好地點，希望透過本次活動讓民眾認識摘星山莊，帶著家人踏訪古蹟，認識這幢珍貴的百年莊園。