救護人員到場時工人已無生命跡象。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

救護人員到場時工人已無生命跡象。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市信義區忠孝東路5段一處工地，24日下午1時許發生一起工安意外，一名工人不慎從地下1樓墜落至地下4樓，其他工人發現後趕緊報警，但墜樓者已當場沒有呼吸心跳，救護人員目前已將他送醫搶救。