北市忠孝東路1工人墜樓無呼吸心跳！ 電梯井B1掉落至B4 14:462023/06/24 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救護人員到場時工人已無生命跡象。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 救護人員到場時工人已無生命跡象。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 救護人員到場時工人已無生命跡象。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市信義區忠孝東路5段一處工地，24日下午1時許發生一起工安意外，一名工人不慎從地下1樓墜落至地下4樓，其他工人發現後趕緊報警，但墜樓者已當場沒有呼吸心跳，救護人員目前已將他送醫搶救。 瓦斯管掉落廚房就爆炸！民眾受傷裸逃 冷氣室外機吊空中 竹北大樓氣爆多戶起火！民眾摸黑逃下樓 瓦斯外洩範圍曝 高雄全套店「電信大樓」遭抄 12金釵選妃落網老司機怒了 #忠孝東路 #送醫搶救 #北市 #地下 #工人墜樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 地下停車場驚現「被詛咒的車」貼滿1詭物 網曝已停很久 12:462023/06/24 社會 端午連假每天逾千人湧入台東史前館 免費參觀到「這天」 12:472023/06/24 生活 氣爆發生最怕1件事 專家：很快就致命 13:542023/06/24 生活 楠梓百慕達資源回收場竄濃煙 大火延燒幸無人傷亡 10:142023/06/24 社會 6天謊報6次火警！還拔SIM卡撥112躲追查 警曝1招可逮人 11:152023/06/24 社會 阿美族藝術家為海祭捕魚失聯一夜 今清晨尋獲已明顯死亡 09:152023/06/24 社會 香精罐自燃「司機雙手灼傷」 民眾聽連環爆炸：以為槍聲 11:502023/06/24 社會 高市嚴辦苯巴比妥案遭批「作秀」 醫師怒嗆：共產國家才這麼做 12:162023/06/24 生活 瓦斯加壓站異常爆火警！竹北2路段全面封鎖 已12人救出 09:552023/06/24 社會 連假已第3起！33歲男登奇萊東稜疑患高山症 遭吊掛下山 11:442023/06/24 社會 午後國5頭城路段紫爆 車速一度僅5公里 13:232023/06/24 生活 竹北氣爆瞬間畫面曝！鐵架炸飛碎片從天而降 人車全驚逃 13:122023/06/24 社會 竹北氣爆16歲少年「皮膚脫落全身血」 向鄰居借浴室沖水 14:482023/06/24 社會 印尼300公斤男 動用堆高機送醫約2週仍不治 13:422023/06/24 國際 疑輪胎故障 香港1客機中止起飛緊急疏散293名乘客 10:112023/06/24 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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