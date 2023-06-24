屏東陳姓男子在某間夾娃娃機店內，趁無人時持自備的鑰匙開啟機台中控室，偷走放在裡面的25元，事後被發現告上法庭，屏東地院依竊盜罪判陳拘役25天，不料陳認為判太重而上訴，法官審酌陳犯行輕微又無前科，改判拘役10天，得易科罰金1萬，全案定讞。

判決書指出，去年4月間，陳男到屏東某家夾娃娃機店時，趁四下無人注意之際，持自備的鑰匙開啟夾娃娃機台的中控室，並從中偷走25元，犯案過程被店內監視器全都錄，業者發現後憤怒不已，雖然只是被偷25元，但為遏阻行竊歪風，仍選擇報警處置。

陳男遭逮後，坦承不諱，屏東地院以簡易判決程序依竊盜罪判陳拘役25天，得易科罰金2萬5000元。然而，陳不服判決，他認為他只是偷25元，遭處拘役25天過重，因此上訴請求量處較輕的刑度。

案經法官重審後，認為陳男犯後坦承犯行、行竊手段也屬平和，且其犯行確實屬於輕微，加上又無前科，因此改判拘役10天，得易科罰金1萬，不可再上訴。