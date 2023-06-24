南部2期稻作開始分組供灌，曾文水庫20日至7月1日止，將持續放水4900萬噸至烏山頭水庫，送至各供灌區，曾文水庫蓄水率從19日的15％一路下降，預估放水結束將剩8.4％，約僅原本庫存的一半。南化水庫受惠於旗山溪越域引水，蓄水率持續回升已突破6成2。

月初連續的雷陣雨與梅雨才令曾文水庫水情稍微舒緩，蓄水率從6％一路回升至15％，水荒尚未解決，農水署決定供灌南部二期稻作，曾文20日開始每天放水400萬噸到烏山頭水庫作為供灌水源，好不容易緩緩回升的蓄水率，又將降破兩位數。

南水局表示，因應農水署同意第1組新化分處與第2組麻豆與佳里分處的灌區實施2期稻作供灌，曾文水庫預計放水4900萬噸給下游的烏山頭水庫作為供灌與民生、產業用水等項目使用。未來第3、4、5、6組的灌區若決定實施2期稻供灌，將再增加放水量。

水稻的「整田」期與「本田」期是用水量最高時段，曾文水庫這波放水已使蓄水率急遽下降，現已剩12％左右，南水局預估至7月1日放水結束，蓄水率將僅剩8.4％。

台南市大部分民生用水依賴的南化水庫雖至今同樣雨水不豐，但高雄市的旗山溪川流量充足，透過甲仙攔河堰越域引水，南化的蓄水率快速回升，24日已突破6成2，短期民生用水無虞。

台南市曾文、烏山頭與南化3大水庫集水區今年的累積降雨量仍不足，全靠提前調撥水源解決水荒，南水局仍盼7、8月有颱風雨入境，解決曾文水庫蓄水不足的問題。