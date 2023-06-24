世界第4的戴資穎碰上世界第82的泰國女將彭皮查，比賽結果自然可想而知！戴資穎24日在台北羽球公開賽女單4強，僅花了28分鐘，就以21比12、21比16輕鬆擊敗彭皮查，順利連兩年闖進台北公開賽女單冠軍賽，明天決賽對手將是美國選手張蓓雯。

連兩天都跟泰國選手交手，最後都順利贏球晉級，也讓戴資穎賽後不禁表示，「畢竟我對泰國選手的球路不那麼熟悉，只能依照當下反應，加上一開始球的處理並不好，後面才找回狀態。不過現在我對比賽結果還蠻隨緣的，也不會想太多。」

至於明天決賽對手張蓓雯，戴資穎說：「畢竟我跟她有段時間沒有對上，仍對彼此球路不算陌生，她在各個能力方面都很好，無論是跑動或控制球都很犀利，就連一些快落地的球都能救回，希望我可以保持專注面對明天比賽。」

目前戴資穎生涯遭遇張蓓雯，拿下8勝2敗的對戰優勢，最近更處7連勝，不過兩人自從2019年日本公開賽之後，就再也沒有遭遇過了，小戴表示，「因為張蓓雯先前因為腳跟傷勢休息了很長一段時間，應該到最近才又回到球場。」