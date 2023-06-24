竹南鎮農會24日舉辦竹南西瓜節，苗栗縣長鍾東錦吃完竹南西瓜大聲誇讚。（謝明俊攝）

苗栗縣種植西瓜區域包括竹南鎮、後龍鎮及通霄鎮，其中以竹南鎮開始種植的歷史最早，多半集中在崎頂地區，過去更有「貢瓜」美名，由於農村人口老化，竹南鎮瓜農人數不如以前，但仍保有非常好的品質，竹南鎮農會選在24、25兩天舉辦西瓜節，大力推銷竹南西瓜，苗栗縣長鍾東錦更替竹南西瓜背書，歡迎大家多來竹南吃西瓜解暑。

竹南鎮農會24日舉辦竹南西瓜節，免費請民眾大啖清涼西瓜。（謝明俊攝）

竹南鎮農會24日舉辦竹南西瓜節，並舉辦西瓜評鑑大賽。（謝明俊攝）

竹南鎮農會表示，苗栗縣種植西瓜面積約有320公頃，主要分布在竹南鎮、後龍鎮及通霄鎮等地區，其中雖然目前以後龍鎮栽種面積最大，但是全縣最早栽植西瓜的是竹南鎮，並以崎頂里為最主要的產區，崎頂地區以沙土為主，排水良好，加以地勢較高，不易淹水，所以適合栽種西瓜。

崎頂地區從日據時代就開始種瓜，因品質優良，還贏得「貢瓜」的美名，早年每逢崎頂西瓜產季，都會直接運往台北銷售，還供不應求，但近年來因竹南鎮務農人口老化，瓜農人員口也快速下降，以致目前栽植西瓜面積遠不如前了。

竹南鎮農會24日舉辦竹南西瓜節，免費請民眾大啖清涼西瓜。（謝明俊攝）

竹南鎮農會24日舉辦竹南西瓜節，現場堆滿西瓜。（謝明俊攝）

為了維繫竹南崎頂西瓜優良傳統，竹南鎮農會為了全力促銷竹南西瓜，安排24、25日兩天在竹南啤酒廠舉辦竹南西瓜節活動，除了舉辦西瓜評鑑大賽，邀請中興大學教授前來擔任西瓜競賽評審外，還免費請民眾大啖清涼甜美的大西瓜，現場更有多樣農特產品專賣攤位，苗栗縣長鍾東錦到場力推竹南西瓜，歡迎民眾利用端午連假來竹南吃西瓜消暑，並可到竹南啤酒廠、崎頂子母隧道及四方牧場等地遊玩。