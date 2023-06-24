隨著2024總統大選時間逐漸逼近，台灣3大政黨都在積極展開政策攻防，而民眾黨主席、總統參選人柯文哲在今（24）日播出的網路節目中突然驚爆，對於明年的總統選戰，自己的態度是「可以選就選，那不能選就算了」；並直言民眾黨當前困境，就是區域立委找不到人。

柯文哲近期接受YouTube頻道《筱君 台灣plus》媒體人廖筱君專訪時，直言選舉到現在，參選人們壓力都太大，只有他最輕鬆，並稱「我們就Do our best，我們就心存善念，盡力而為，這樣就好了，當醫生也不是每一個（病人）都救得回來。」

對於廖筱君詢問，到底什麼時候決定想要選總統？柯文哲卻爆出驚人之語，坦承自己的想法是，「可以選就選，那不能選就算了，我不需要參選聲明，我只需要退選聲明，如果不要選，退選要宣布。」

廖筱君接著問，「你也不排除要退選？」柯文哲則回應，退選要有理由，自己以前在台北市議會不知道被問過幾次了，我說我只有退選需要理由，參選不需要理由，反正台北市長都有拚連任，我們就按步就班很自然，照一個過程，自然就好。

另外針對民眾黨在2024選戰遇到的困境，柯文哲也誠實表示，就是在區域立委都找不到參選人。柯也強調，自己很認同專門研究台灣政治的日本學者小笠原欣幸的說法，「那就是柯文哲的致命傷是沒有能選贏的區域立委，最後兩、三個月小雞扛母雞的時候，缺點就出來了。」

柯文哲還提到，政治是很現實的、很困難的，我們成立４年不到的政黨，可以做到這樣，自己已經覺得很厲害了。