針對美國巡防艦艇「史卓頓號」近日執行穿越台灣海峽的自由航行任務，據大陸央視旗下的「玉淵譚天」23日發文指出，此次對「史卓頓號」號執行全程跟監警戒任務的是中國海警艦艇。大陸軍事專家表示，中方行動體現「對等」，讓美方沒辦法炒作。大陸海國經略智庫研究員王曉鵬更表示，中國正在台灣海峽建立一種分級回應的應對機制。

王曉鵬說明，海軍是第一層，近年已經建立了一個常態化戰備巡邏的模式，而海警是第二層，正在逐步建立常態化巡航、常態化執法的海上治理模式。

該文更解讀，美國海岸警衛隊的船隻曾跟著美國軍艦過航台灣海峽。現在不跟著軍艦，自己單獨過航台海，無疑是想加大炒作的力度。

王曉鵬也總結認為，近年美國炒作的套路就是「炮筒加話筒」。其中炮筒就是「秀肌肉」，利用軍事力量，去提升美國所謂「前沿威懾」的力道；話筒就是和媒體炒作相結合，比如像海岸警衛隊，打著打擊海上恐怖主義的名號，能更加隱蔽，更容易混淆視聽，更能帶來相關國家資訊的混亂，「水渾了，有人就更好渾水摸魚了。」

此外，大陸軍事專家張軍社表示，國際法中並不存在「國際水域」這個詞，美國自創這個詞，就是為了混淆視聽，給自己找一個藉口，干涉他國內政，威脅他國主權安全。