金憓秀自曝曾有水下恐慌症。（車庫娛樂提供）

韓國犯罪動作片《神鬼海底撈》由《極限逃生》、《逃出摩加迪休》製作團隊斥資175億韓元（約41.4億台幣）打造、《軍艦島》《逃出摩加迪休》導演柳昇完執導，集結《王后傘下》金憓秀、《天空之城》廉晶雅、《逃出摩加迪休》趙寅成、《分手的決心》朴正民、《獵首密令》金鐘受、《Sweet Home》高旻示等華麗演員陣容，開拍前就備受矚目。

「動作戲巨匠」柳昇完導演過去所執導的《神鬼交易》、《柏林諜變》、《辣手警探》、《軍艦島》、《逃出摩加迪休》都是叫好又叫座的作品，且《辣手警探》當年以突破1341萬的觀影人次席捲全韓，也奠定了柳昇完導演在韓國影壇的地位，《神鬼海底撈》是柳昇完導演睽違兩年的作品，這次他將藉由該片，展現水中動作戲、赤手空拳打鬥戲、槍戰等精彩動作場面，將令觀眾耳目一新。

趙寅成與柳昇完導演繼《逃出摩加迪休》後2度合作，對於參演契機，趙寅成開玩笑表示：「在金憓秀和廉晶雅2位前輩確認參演本作後，導演才開始找身邊有時間的演員們參演！」他說某天突然接到導演打來的電話問他在做什麼，他跟導演說自己在玩，結果導演竟對他說：「你不能那樣玩啊！」要他到拍攝現場拍戲才對，所以他才會參演。趙寅成飾演全國走私王「權上士」，對於這個角色，他表示：「『權上士』原本交易區域的活路堵住了，為了尋找新的途徑就來到有海女們聚集的地方。而且和《逃出摩加迪休》時不同，這次我不說英語，久違地以韓語演戲，大家能看到我流暢的韓語演技！」

另外，對於拍攝《神鬼海底撈》時與《逃出摩加迪休》最大的差異，趙寅成透露：「在《神鬼海底撈》中更能展現出謹慎敏銳、凶狠的一面。在拍攝前，徹底練習到連呼吸節奏的部分都記住了，也產生了想表現得更好的野心，期待能展現更好的完成度。若說《逃出摩加迪休》的動作戲有即興的魅力，那《神鬼海底撈》就展現出經導演仔細確認後的精巧動作場面！」金憓秀也大讚趙寅成十分擅長動作戲，「他的動作戲很帥氣，但最帥氣的真的是他的臉，還擁有令人折服的眼神！」幽默地說觀眾可期待一下趙寅成的「臉蛋動作戲」，而在去年播映的韓綜《偶然成為社長2》，金憓秀也因和趙寅成首度共演《神鬼海底撈》所締結的緣分，而特地到鄉下超市幫「社長」趙寅成的忙，擔任「最大牌」的兼職人員而造成話題，而金憓秀不斷稱呼趙寅成「親愛的」也讓人看到他們的好交情。

出道37年的金憓秀，近年以《神偷大劫案》、《Signal 信號》、《分秒幣爭》、《少年法庭》、《王后傘下》等作擄獲所有年齡層觀眾的心，這次飾演「趙春子」一角，是從14歲開始就到別人家打理家務，長大後涉足走私業，設法為自己找到出路的人物。金憓秀認為「趙春子」是她所飾演過最粗俗的角色，「在扮演這個人物時覺得既有趣又開心，在合理範圍內展現庸俗的模樣，很難得能遇到這樣的角色，是觸動原始本能後才能詮釋的人物。」另外，出道32年的廉晶雅，近期則以《天空之城》、《人生真美麗》、《外星＋人》等作展現多變的演技，她這次在《神鬼海底撈》裡所飾演的「嚴真淑」一角是海女的領袖，從小就跟著身為船長的父親，到海裡採集海產，她說：「『嚴真淑』十分愛護她的海女同事們，還為她們的家庭生計擔起責任，是名符其實的領袖！」

該片是金憓秀和廉晶雅首部共演之作，金憓秀開心說：「廉晶雅是最棒的夥伴！她的演技本來就很好，我幾乎看過她所有作品，她有許多我沒有的優點，真的很喜歡她這位演員。在我聽到能和廉晶雅合作時，忍不住發出歡呼聲，實際合作後，發現她是比我所想的更帥氣的演員，彌補了許多我不足的部分。而且這次有許多水中拍攝戲，我們一起感受到了超乎預期的合作默契！」廉晶雅也表示金憓秀是最棒的夥伴，「拍攝現場的氣氛好，讓我想起來都快流淚，都是因為有憓秀姐在主導的關係。當初我聽到能和憓秀姐合作時，還尖叫地大喊感謝！」

廉晶雅這次挑戰了大量的水中動作戲。（車庫娛樂提供）

以海洋為故事主舞臺的《神鬼海底撈》，精彩的水中動作戲也是看點之一，金憓秀透露自己起初很怕拍攝水中戲，「在拍攝《神偷大劫案》時，有一場水中戲讓我感到很痛苦，後來才知道原來那樣的感覺是恐慌症的症狀。第一次開會時，光看到水中的影片和6公尺深的水中布景就讓我感到恐慌。但後來在練習時，看到演員們一個接一個進到水中，她們都表現得太好了，讓我很興奮地發出歡呼聲，就脫離了恐慌的狀態。後來在導演的照顧下，我完全不再感到恐慌，順利地完成拍攝。」

另外，飾演海女的廉晶雅這次也挑戰了大量的水中動作戲，「我很討厭水上活動，所以也沒游泳過，但因為太想參演本作了就先努力練習。雖然很不容易，但最後還是辦到了！」她感謝有一起合作的海女們的幫忙，讓她能克服困難，順利詮釋角色。

《神鬼海底撈》故事敘述在化學工廠開始進到平和的海岸村後，讓原本到海中捕撈海產的海女們失去了工作。為了謀生而尋找各種方法的春子（金憓秀飾），在發現了只要打撈丟進海底的走私品，就能獲得鉅額報酬的走私世界後，便向海女領袖真淑（廉晶雅飾）提出誘人的計畫。即使知道是危險的工作，但海女真淑為了生計仍果斷做出決定，並在她遇見「全國走私王」權上士（趙寅成飾）後，正式身陷格局更大的走私計畫。然而某日，一生只有一次的致富機會到來，他們開始欺騙彼此，捲入深不可測的走私世界，唯有知道水路的人才有「錢」途。《神鬼海底撈》7月28日（五）在台上映。