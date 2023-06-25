印尼政府宣布，針對159個國家實施的免簽證措施因疫情暫緩後，將不再恢復。先前規劃的免簽國家包括台灣、美國、澳洲、日本及歐洲多國在內。

根據規定，台灣遊客入境印尼可以申請落地簽證或「電子落地簽證（eVOA）」，費用為50萬印尼盾（約新台幣1000元），允許停留30天，並可申請延長一次。

印尼「時代報」（Tempo）等媒體報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前表示，在對該簽證規定進行評估後，決定不再對159個國家實施免簽證措施。

他說：「我們過去對（多國來訪印尼）完全開放，因而必須評估這是否對國家有利，如果沒有就必須停止。」

佐科威說：「很多國家都在評估並思考（免簽證）帶來的利益。」

印尼這項針對159個國家實施的免簽證措施，允許包括台灣、美國、澳洲、日本、印度、歐洲多國在內的大部分國家旅客免簽證入境印尼，但在疫情期間暫緩實施。

如今，印尼政府表示不恢復且正式宣布取消該措施，僅恢復菲律賓、新加坡、馬來西亞等10個東協國家得以享有免簽證入境印尼。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，來自92個國家的遊客目前能在抵達印尼後申請落地簽入境印尼。印尼政府認為，取消159國免簽措施不會影響旅遊業發展。

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）日前表示，「這項（措施）的調整不會對外國遊客到印尼產生重大影響，因為這159個國家對印尼的旅遊業貢獻不大」。

桑迪阿加說：「我們沒有看到重大影響，因為若少了這159個國家（的遊客），我們今年仍有望達到850萬（外國遊客人數）的目標。」

根據印尼統計局（BPS）統計，截至4月，共有317萬外國遊客入境印尼，這代表下半年只要有超過500萬名外國遊客赴印尼，就能實現政府的目標。

據報導，來自馬來西亞和新加坡的遊客已超過90萬人次，占所有外國遊客的3成以上。來自澳洲、中國和印度的遊客共占總遊客人數的22%，這3國過去享有免簽，但現在需申請落地簽才能入境印尼。（編輯：馮昭）1120624