琳誼Ring為恐怖驚悚電影《化劫》量身打造主題曲〈那年盛夏〉。她自認算是膽子大的人：「我是超級麻瓜，所以對科學無法證實的事情很感興趣。」若出差工作住飯店，儀式就是進房前敲個門，她打趣說：「比起碰到這種靈異事件，我更希望酒店不要有蟑螂，對我來說實體的蟲更可怕。」

她透露讀國中時曾遇到超靈異經驗，如今想起來仍無法解釋：「國中時我曾經對著鏡子自拍，然後發現照片裡面竟然多一個臉，有明顯的五官、整個頭是綠色的，被嚇到後就把照片刪除了。」

由施文翰擔任導演、邀來黃冠智、雷嘉汭、曾莞婷、柯叔元、黃騰浩等堅強陣容出演，日前更在首映會上進行趨吉避凶法會做足造勢。琳誼與公司特別包場邀請粉絲觀看電影，是否自己有被嚇到？她顯得自在：「我自己算是非常愛看恐怖片的類型，所以沒有被嚇到，這部片可以推薦給想嘗試看看恐怖片的粉絲，除了恐怖之外也有愛情成份，不用覺得太害怕。」

而看電影時聽見自己的歌聲與劇情搭配，她相當開心：「歌曲用在男、女主角純純的曖昧時，還有為對方犧牲時，都跟〈那年盛夏〉這首歌很契合，有歌迷分享在電影院聽到這首歌的時候也看到哭，讓我覺得更有成就感。」