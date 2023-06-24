一名重機騎士日前被目擊在雨天穿著三點式泳衣騎車，只見上半身泳衣相當小件，下半身疑似是丁字褲，騎士大露豐腴身材與白皙皮膚；網友見到影片，有人懷疑是男性，也有人說全身被雨滴打，應該會非常痛，「下雨天穿泳衣騎車很合理」、「隱形雨衣」、「裝備都沒濕太好了」。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，一名駕駛在道路上發現右前方有名重機騎士在外車道行駛，當時下著雨，該騎士全身僅穿著三點式的比基尼泳衣，只見畫面中該騎士的泳衣相當小件，胸前的布料很少，連下半身也疑似是丁字褲，黑色泳衣也將其白皙皮膚襯托出來，該騎士還腳踩雨鞋、背後背包，相當「清涼」的一幕讓原PO看傻眼。

一名重機騎士日前被目擊在雨天傳的三點式泳衣騎車，只見上半身泳衣相當小件，下半身疑似是丁字褲，騎士大露豐腴身材與白皙皮膚。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

不過不少網友看完影片後質疑該騎士是男性，留言「這男皮膚肥嫩」、「太粗勇了吧」、「這是男的還女的」、「他她一直存在，只是不紅的熱度，懷疑是男生」，也有人說雨天下泳衣騎車蠻新穎的，「下雨天穿泳衣騎車很合理」、「隱形雨衣」、「這樣不穿雨衣的騎車很痛吧」、「衣服絕對不會濕」、「雨打在身上，加行駛速度，還蠻痛的」、「裝備都沒濕太好了」。

先前在墾丁大街上也有2名重機美女穿泳機上街，她們事後回應「只是從墾丁大會師福華飯店騎去南灣玩水，也不到10分鐘，腿不至於被煮熟， 人都在墾丁了！玩水穿比基尼錯了嗎？只是交通工具換成重機而已」，也說自己已經是成年人、年紀不小了，可以為自己做的事情負責，不太需要別人賜教。