樂天桃猿陳晨威23日忘記帶球衣，穿上總教練曾豪駒的「99」號出賽，他謹記教訓，絕對不會再犯第2次，昨天晚上還直接穿上球衣睡覺，今天賽前就穿著球衣到球場。

陳晨威表示，自己習慣在比賽前半小時換球衣，當時要換衣服時才發現球衣沒帶，但因為接近比賽開打，來不及請人幫忙送球衣，發現後先告知總教練，開始「物色」可以借球衣的對象，結果曾總就直接把球衣丟給他。

陳晨威說：「我想說不要跟有可能上場的球員借，一開始林立有問我要不要穿他的，但因為他現在是在二軍不知道可不可以，（黃）子鵬也有問我，我還在試衣穿時，總教練就丟衣服過來了。」

穿上總教練的球衣上陣，陳晨威在首局就展現「雷射肩」美技，擋下味全龍第1分後他還拉了拉衣服，「代表這件衣服的厲害，雖然只多1號但感覺真的是滿重的。」不過「曾豪駒」的打擊端前3次打擊都沒有建樹，直到第4打擊才敲安，「可能因為前3次打擊前沒有跟他擊掌，畢竟這是他的球衣，還是要致意一下。」

「這種事情不用提醒，真的不會再犯第二次。」陳晨威表示，自己絕對會吸取這次教訓，不會再犯，罰款1萬元的部分當然是會自己出，昨天回家後特別穿著球衣睡覺，今天也是直接穿球衣到球場。

出借球衣的曾總則說：「他本來要穿別人的球衣，我跟他說你不要給別人拐氣，穿我的就好。」他還開了「貓」梗，「可能他這幾天忙著照顧貓比較辛苦，有沒有帶球衣不重要，心要帶來球場上比較重要。」