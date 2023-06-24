副縣長陳見賢指氣爆案是意外事件，由新竹瓦管處負起所有賠償責任。（羅浚濱攝）

新竹瓦斯公司設在竹北市泰和里的整壓站軸流閥有砂石進入，導致壓力異常，用戶在使用瓦斯時引發大規模氣爆，共有12處民宅火警造成1重傷3人輕傷事件，縣府認定這是起意外事件，並非人為疏失，由新竹瓦管處負起所有賠償責任。

「這是第1次發生！」瓦管處工程副總經理劉顯榮說，整壓站軸流閥是每半年巡檢1次，埋設2吋的管線時，難免會有小砂石進入，此次意外是砂石阻塞橡皮閥，導致壓力過高。

劉顯榮並說，一般瓦斯管線的壓力至高不超過300毫米汞柱，管線橡皮閥被阻塞後，壓力飆升到1050毫米汞柱，造成各戶瓦斯管線脆弱點瓦斯外洩，用戶點火時引發氣爆火警。

至於這起意外是否有人為疏失問題，副縣長陳見賢指這是意外事件，造成民眾1重傷3輕傷和民宅所有的損失，都由新竹瓦管處負起所有賠償責任。

這起瓦斯氣爆火警造成12位民眾需要安置，社會處提供竹城大旅社和一家民間業者提供20間套房，讓受災民眾選擇居住，直到房屋修繕完成。

氣爆案發生後，受影響的泰和里、竹北里、竹仁里、竹義里、福德里、文化里將在下午4點試壓完成，恢復正常使用，請民眾無需驚慌，提醒在此之前請暫勿使用天然氣。

新竹縣竹北市氣爆