首屆高雄夏日音樂生活節「2023 城市探險計畫」6月23、24日端午連假期間在高雄盛大展開，數萬人擠爆小港森林公園。（柯宗緯翻攝）

首屆高雄夏日音樂生活節「2023 城市探險計畫」6月23、24日端午連假期間在高雄盛大展開，數萬人擠爆小港森林公園。（柯宗緯翻攝）

首屆高雄夏日音樂生活節「2023 城市探險計畫」6月23、24日端午連假期間在高雄盛大展開，數萬人擠爆小港森林公園。（柯宗緯翻攝）

首屆高雄夏日音樂生活節「2023 城市探險計畫」6月23、24日端午連假期間在高雄盛大展開，數萬人擠爆小港森林公園。（柯宗緯翻攝）

首屆高雄夏日音樂生活節「2023 城市探險計畫」6月23、24日端午連假期間在高雄盛大展開，數萬人擠爆小港森林公園，吸引不少愛聽音樂和逛風格主題市集的遊客。主辦單位打造音樂雙舞台邀請14組人氣樂團，包括持修、拍謝少年等演出，現場熱鬧非凡。

清景麟建築團隊攜手全台最強文創品牌「LA RUE文創設計」打造「2023 城市探險計畫」，端午連假，在小港森林公園限定開唱，解鎖音樂雙舞台夢幻陣容，14組人氣樂團登台獻唱，百間風格主題市集及馬戲演出。

音樂雙舞台活動期間演出不間斷，邀請高雄在地台語搖滾樂團「拍謝少年」、金曲獎最強新人頭銜的「持修」、新世代音樂人「鶴The Crane」、療癒系的雙主唱組合「南西肯恩」、夢幻系樂團「I Mean Us、失眠系樂團「守夜人」、以諧音幽默集結的美式龐克樂團「粗大Band」、才華洋溢的Neo-Soul創作暖男「LINION」、龐克樂團「八十八顆芭樂籽」、emo指標性樂團「OBSESS」、重搖滾樂團新星「FORMOZA」、橫跨流行搖滾民謠的獨立樂團「Theseus忒修斯」、來自台中的情緒搖滾樂團「胡凱兒WhoCares」及來自台南的獨立樂團「鐵擊」在城市探險計畫中限時登台獻唱。

活動期間邀請各城市風格品牌店鋪參與，活動期間有梨壽司新品牌「梨吧制所 Nashiba lj.」、超人氣排隊油飯「頑固油飯」、拿到手上就令人垂涎三尺「胖奇熱狗堡」、文青古早味傳統小吃店「日腸小室」、巷弄裡的人氣冰淇淋「散步路徑霜淇淋」、恆春老宅翻新的文青咖啡廳「伯虎在二樓／伯虎在旗樓」、隱身台南老宅的仙氣咖啡廳「沼澤 Henri in the marsh」、台南虎尾寮住宅區內的日系文青冰店「美雪冰菓室」等人氣風格餐飲店鋪。

此外還有「希望之庭 Hopeful Garden」、「菓菓飾物所」、「譚阿家畫畫」、「一些設計」、「Howzzz好事」、「Su Natural」、「織染飾Weave x Room」、「老林雜貨travelin」、「老3香室」等設計職人品牌參與展現工匠之藝。