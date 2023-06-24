彰化縣花壇鄉一名女長髮正妹昨天要開車時，突然有一瓶礦泉水朝她頭部飛來，嚇得她花容失色，差點驚聲尖叫，隨後發現水瓶可能來自一旁建案工地。轄區警方今天表示，經查，的確是工地工人隨手亂丟水瓶，幸好沒砸到人，已提醒及告誡避免再犯。

該名長髮正妹當時將車子停放在花壇鄉金城街一處建案工地對面，她取車要打開車門時，突然飛來一瓶礦泉水，嚇得她立即閃身，雖未被砸中頭部，卻也嚇出一身冷汗。

「攏講嘜聽，拍勢啦！」該建案的工作人員今天表示，的確是他們工人丟的，對該名長髮正妹感到很抱歉，因為工人常常喝完飲料就隨手亂丟，才從上方丟下來，純粹是亂丟垃圾，不是要砸人，他會請長官要求其他工人不要再有類似情形，也要對當事人也再次說聲抱歉。

彰化警分局三家派出所副所長卓錦權指出，經訪查，當天建案工人喝礦泉水喝到剩一點點就放著，結果，被風一吹就掉到地面，並不是故意的行為。

若當事人覺得自身權益有受損，可循民法途徑求償，有受傷的話則可提出傷害告訴；至於行政罰部分，則由相關單位進行裁處。