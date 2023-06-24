海洋委員會海洋保育署2023「青年創新挑戰」活動，邀請全球15至30歲青年聚焦「海洋廢棄物」、「海洋生物多樣性」及「聯合國30X30」提出創新解決提案，6月26日正式開跑，總獎金3000美金，歡迎青年踴躍提案，為海洋生態保育及保護提供創新解方。

海保署長黃向文說，全球海洋是一個共同體，希望以創新方式面對海洋問題及海廢威脅，進一步提升青年對海洋議題的關注，延續去年的豐碩成果（共32國84件提案），由全球青年以各種不同視角提出解決海洋議題的方案，並以實際行動保護唯一的海洋環境。

海保署表示，「青年創新挑戰」活動今年邁入第3年，第1年聚焦氣候變遷，第2年以海洋廢棄物為主題，今年擴大至國際各項海洋關注議題，包含海洋廢棄物、生物多樣性及保育與聯合國海洋保護30X30，透過全球青年創新提案，讓各國乃至個人了解海洋所面臨的問題，提升議題關注度，型塑共識，共同為海洋環境保護及海洋生物保育努力。

海保署近年持續執行保育類及關注物種調查如軟骨魚、海龜、鯨豚及海鳥等，及針對珊瑚礁、藻類與泥灘地等生態系做監測，也訂定友善釣魚及保育類動物復育行動等計畫。並推動海洋保護區相關計畫及管理措施，並盤點潛力區域，期接軌國際，在「向海致敬-海岸清潔維護計畫」架構下，海洋垃圾量逐年降低。期許透過「青年創新挑戰」活動，與國內外青年一起腦力激盪。

海保署指出，今年徵件自6月26日至7月19日截止，後續由世界各地的專家擔任評審委員，從投稿者中，選出15位入圍者及3位得獎者。