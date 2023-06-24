樂天桃猿23日將洋投霍爾降下二軍，總教練曾豪駒表示，霍爾反應在練習時身體不舒服，還需要去醫院檢查才知道確切狀況，「感覺不好，沒辦法投球的話就換人看看。」原本排定他明天先發也改為王溢正，「只是找『先投』的投手。」

霍爾在4月22日原本要先發面對統一獅，但在登板前練投時感到身體不適，出現胸悶、喘不過氣的情況，緊急由陳鴻文接替先發任務，之後也有到醫院進行更近一步仔細檢查，但並沒有發現異狀，之後恢復訓練並在17日重返一軍先發行列。

歸隊一軍首場先發，霍爾繳出93球投6局僅失1分的優質好投，原本預計明天又輪到他先發，但卻在昨天被降下二軍，曾豪駒也做出說明。

「霍爾在練習時身體不舒服，不像之前的狀況，身體感覺有點壓迫、手沒感覺，很難說明，可能要透過檢查才會知道是什麼情況。」曾豪駒表示，霍爾突然又出狀況，「沒有先發投手，就找先投的投手，找有經驗的。」桃猿明天預計推出王溢正。

而新洋投道博格目前則是還在等待工作簽證下來，曾總說：「因為這周遇上端午連假，還沒辦法這麼快拿到，下禮拜應該就可以了。」

桃猿今天拉上陳俊秀，將楊晉豪降下二軍，陳俊秀回歸一軍後立刻排進先發打線，打第5棒、一壘手。曾總說：「俊秀的擊球、長打率慢慢再提升，他也是球隊很期待的重炮，希望他在上半季尾聲能有發揮。」