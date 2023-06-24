37歲「炎P」炎亞綸最近遭前男友耀樂指強迫發生關係及未經同意拍不雅片，雖炎亞綸已經否認，21日甚至直衝耀樂記者會向對方道歉，仍止不住外界討論。心理分析專家邱文仁在節目上表示，當時許多媒體請他面對鏡頭發言，但炎亞綸不肯，強調今天來這裡就是向耀樂道歉，沒輕易被記者說服，邱文仁認為這動作顯示出炎亞綸的個性特質，「我認為他仍然是一種表演的形式」。

許聖梅、邱文仁等人近日上謝震武主持的《震震有詞》大聊最近的「#MeToo」事件，提到炎亞綸的感情爭議，資深媒體人林裕豐認為炎亞綸突襲記者會現場應該有和公關團隊討論過，從現身到離開都成為話題，他更表示，炎亞綸離開坐電梯下去後，剛好文字記者才到樓下，便追問他比較爭議性的問題，炎亞綸此時再次重申立場是合意的、沒有偷拍，再加上落淚的表情，讓林裕豐忍不住說：「這個公關團隊真的一次就紅了」。

震震有詞 - MeToo變YouToo人心惶惶？黑歷史被掀人設一夕崩壞？

主持人謝震武提及，在炎亞綸道歉時還有一個動作也值得討論，原本他進入會場後直接對耀樂鞠躬，但因為媒體在後方拍攝不到，便問：「可不可以轉過來？」炎亞綸則回頭強調他今天是來跟耀樂道歉的，因此覺得還是應該面對他，接著轉回頭。謝震武說，一般人在這慌張的時候可能媒體說什麼、當事人就會做什麼，相當佩服炎亞綸的鎮定和心理素質。

炎亞綸近日陷入感情風波。（圖／中時資料照片）

見此，心理分析專家邱文仁說，她認為炎亞綸就是要在大庭廣眾下讓大家知道他是誠心向對方公開道歉，顯示出他的人格特質，她認為此舉還是表演形式較多，「可是他是經過充分準備的」，也可猜測他和公關團隊曾沙盤推演，至於炎亞綸的舉動和發文造成的結果，邱文仁說她認為歷經了這幾天，許多女性都氣憤難平，但唯獨炎亞綸將事情轉化成霸道總裁戀愛的故事，成功改變了整件事的調性。

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