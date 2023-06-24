在一段戀愛中，有些人天生佔有慾高且非常愛吃醋，甚至會要求另一半照著他們的規定，《小鐵星座》運勢專欄分享總是對另一半緊迫盯人的前3名星座，依序是巨蟹座、處女座、金牛座，其中第1名的巨蟹座害怕另一半被搶走，因此會深入了解對方交友圈，更會強迫對方按照他們要求交朋友。

▍第3名：金牛座

金牛座在戀愛中缺乏安全感，時常會要求另一半必須接到電話，如沒有照規定的方式做的話，他們腦海就會持續不斷上演無數的狗血劇情，一旦對方接起電話，不管任何理由一開口就是臭罵一頓，只有心情恢復平靜後，才會說其他事情。

▍第2名：處女座

處女座在戀愛中不允許對方有任何秘密，無論大事小事都要知道得一清二楚，哪怕另一半接個電話都要追根究柢，一旦他們發現另一半和其他人聯繫特別頻繁，就會追踪戀人的通話記錄，並查個水落石出。處女座在感情中非常沒自信，也容易在發生事情時特別愛胡思亂想。

▍第1名：巨蟹座

巨蟹座在戀愛中極度沒安全感，總是害怕另一半會被搶走，因此會深入了解對方的朋友圈，強迫對方按照他們的要求交朋友。而且巨蟹座天生愛吃醋，一旦發現另一半和某位異性朋友特別好，聯繫頻繁時，他們就會整日患得患失，甚至和戀人鬧彆扭。