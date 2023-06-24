瞿友寧發出聲明，表示保留法律追訴權。（瞿友寧提供）

金馬導演游智煒被爆性騷擾和性侵，受害者多達20幾人，即使他在臉書發道歉文，說要深刻反省，但道歉內容扯到童年創傷、又扯自己患精神病的母親打悲情牌，毫無誠意，更傳出他在和友人的私人群組內，說他的道歉文是和合作《地獄里長》的導演瞿友寧一起擬的。

瞿友寧今（24）日也發出嚴正聲明，表示自己私訊他，請游盡早出來面對才是負責任的行為，更強調自己並未寬容游的行為，且劇集中他參與的部分全都刪除並除名，道歉聲明是他自己擬的，「本人並未代擬」。

游智煒日前在臉書上發道歉文說要深刻反省，沒想到被網友發現在交友軟體上的自我介紹欄，寫下自己就是Me too風波上的風潮人物，就是好色、慾望超級強烈，自稱是「標準的渣」，完全沒在反省。且也被網友發現，他昨天還在租屋網po文徵求室友，只限女性，他的租屋處是三房，已住了他和另一名女室友，據知，他常常帶不同的女性回家，雖然另一名女室友沒有聽到有女性呼救聲，但已造成困擾。

今又有一名植劇場女演員林子熙跳出來爆料，7、8年前游智煒私訊他找他拍mv，後來要求穿情趣內衣去motel拍，她嚴正拒絕，游還把她罵一頓說：「給新人機會還不懂得珍惜。」

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