賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍。(資料照,陳怡誠攝)

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室發言人呂家愷、柳采葳等人，今(24)日舉發民進黨總統參選人賴清德及其總部發言人戴瑋姍散發假訊息。柳采葳發文提到，戴瑋珊最新聲明仍狡辯「公共事件是可受公評」，讓她不禁痛斥，可受公評之事是建立在事實基礎之上，而非憑空杜撰造謠。

對於賴清德團隊及其發言人戴瑋珊的造謠行為，柳采葳今在臉書指出，她與呂家愷正式代表侯友宜競選工作室，向檢警單位提告。對於戴瑋珊最新的聲明中，仍狡辯「公共事件是可受公評」，柳采葳不滿表示，可受公評之事是建立在事實基礎之上，而非憑空杜撰造謠。

柳采葳認為，越是涉及公共利益的案件，越是要以科學嚴謹的態度來應對。而民進黨第一時間以選舉考量優先，連攸關兒童安全的訊息都可以亂傳，顯見賴清德已經向權力慾望妥協，柳采葳感嘆表示，賴清德過去一再聲稱自己是民進黨網軍、假消息的受害者，如今卻墮落成同為沒有道德底線，恣意用不實謠言攻擊政敵的政治噁男。

柳采葳強調，放任發言人作為假訊息的散播者，賴清德就是造謠共犯，應該為製造社會恐慌而道歉，而其團隊喪失公信力、不適任的發言人戴瑋珊，應該立即被開除與道歉，不要再硬拗。