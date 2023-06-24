有「金門版摩西分海」稱號的建功嶼已成為網紅景點，周邊道路車流量也與日俱增。(圖／金門縣政府提供)

為疏運車潮並改善停車問題，自6月9日起夏墅至延平郡王祠路段改已為單行道。(圖／金門縣政府提供)

訪察中縣長陳福海(右一)也與沿途遊客致意，並且聽取他們對於旅遊的相關意見與看法。(圖／金門縣政府提供)

有「金門版摩西分海」稱號的建功嶼已成為訪金遊客的朝聖之地，周邊道路車流量也與日俱增；縣府為疏運車潮並改善停車問題，自6月9日起將夏墅至延平郡王祠路段改為單行道，卻造成鄰近村莊居民出入不便，引發不少反彈。為此，縣長陳福海昨(23)日特別率相關局處人員前往會勘，並指示觀光處要重新盤整建功嶼帶狀旅遊以及行車動線與停車規劃，盡快且在完善提升旅遊體驗的同時，也能把對鄉親的影響減至最低。

據了解，位處浯江溪口的建功嶼舊稱董嶼或珠嶼，國軍進駐後在1960年時寄寓能建第一功而更名為建功嶼；1981年已故國寶歌手鄧麗君還曾搭乘軍方小艇快閃登島慰勞駐守官兵留下倩影，讓許多小鄧迷追憶至今。

觀光處指出，目前建功嶼島上除了原有國軍碉堡，2008年另安座一尊鄭成功雕像，在前往島上的石板路兩旁在2013年豎立設置了由芬蘭建築師Casagrande 創作的大型裝置藝術「牡蠣人」也讓許多旅客驚豔不已。近年來建功嶼在縣府與旅遊業界包裝下逐漸打出知名度，也有了「金門版摩西分海」的稱號，每到假日更是吸引大批人潮偽行軍登島。

觀光處說明，由於建功嶼屬於「時段性」景點，每日合宜登島時間約為退潮後的2至3小時，在短時間要容納一、兩千人到訪也讓唯一通行路段產生行車亂象，近期觀光處著手調整附近的行車動線並試行單行道，但卻因此衍生部分爭議。

為解決紛爭，縣長陳福海昨日在賢庵里長顏士強的陪同下，率觀光處長李銘培、民政處長陳世保以及縣府團隊自夏墅村口徒步至延平郡王祠前的建功嶼景區入口，實地考察瞭解現況。經沿路會勘，陳福海認為該段道路路幅的確不寬，可以理解觀光處在安全考量下設置單行道的本意，不過因為景區的大小客車與旅遊人潮多集中在短暫時間內，為此卻要全天設置單行道，直接的影響到附近村莊民眾的日常通行。因此陳福海也要求觀光處重新評估、尋覓鄰近合宜公地，盡快的與金城鎮公所、當地村里長研商調整出更為周延的做法。

在訪察中，陳福海也與沿途的觀光客致意打招呼並且聽取他們對於旅遊的相關意見與看法。一位來自台中的遊客就向陳福海提到，自己已到訪金門五趟，這次連假期間特別邀約中部警友會的幹部約30多位朋友一起來金門旅遊，如果不是機票不好訂，可能人數還要多一倍來玩。此外，也有女性遊客反應希望能多點夜間遊程，或是可愛年輕化的的裝置藝術打卡點。

在聽取遊客的建議時，對於遊客央求合影，親民接地氣的陳福海不畏30幾度的高溫，也當場化身為行動人形立牌與來自台灣各縣市的遊客互動合影。陳福海說，金門的人情味一向濃厚，景區的管理員、解說員若能增加更多主動服務的安排，透過一致化的主題服裝、具有溫度的解說介紹，相信能讓更多遊客留下美好印象。

由於建功嶼登島時間具有限制性，不像其他景區能有早、午、晚分流的遊程，因此陳福海在會勘後也要求觀光處會同民政處等單位，立即組成一個專案團隊重新盤整規劃，對於景區內的公廁整潔、景點串連、場域新體驗、交通動線規劃都要重新檢視。

陳福海希望能讓這處高人氣的單點遊程能透過資源的投入、景區的再造，串連延平郡王祠、周圍潮間帶型塑擴增為景區旅遊帶，期待觀光處能端出2.0升級版的金門摩西分海-建功嶼遊憩行程。