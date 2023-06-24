演藝圈MeToo風暴！遭網紅影射性騷未遂 71歲廖峻現身派出所報案曝內幕 @chinatimesent

71歲資深男星廖峻日前被女網紅李伊妍影射性侵未遂，23日在兒子錦德和女兒的陪同下，親帶鐵證赴警局準備提告，更稱李伊妍欠他10萬元未還。風向逆轉後，李伊妍被起底多項黑歷史，她除了刪文還關閉社群，稱是廖峻他們要求關版；對此，錦德否認要求李伊妍關版，也說他們報案至今，李伊妍都沒致歉。

廖峻的兒子錦德向本報無奈地表示，「她（一開始）以受害者姿態出現，是她不斷勸說我爸請我撤文，因為她說已造成她困擾，我堅決不肯，我們才說除非她自己關版，這是她的自由（關不關版）和我們無關，現在她又顧左右而言他，說我們要求她關版。」且從昨日（23日）他們到警局報案至今，伊妍都沒道歉。

廖峻、錦德在派出所接受訪問。（圖／王思穎 攝）

廖峻23日受訪時透露，本來覺得演藝圈已烏煙瘴氣，不打算告李伊妍，但不少廠商都打來關切，已經嚴重影響到他的工作，加上李伊妍影射後雖有私訊表示沒影射他，但轉風向影射秦偉，到現在連一句道歉、認錯都沒有，決定採取法律途徑。至於李伊妍為何欠他10萬？廖峻說7、8年前從新聞得知李伊妍拉小提琴維生卻要賣琴，便拿出10萬幫助她度過難關，想不到竟被反咬一口。

伊妍發Me too文後，曾傳訊息給廖峻否認是在影射他。（錦德提供）

而李伊妍的黑歷史陸續被挖出，2020年疫情期間私自團購口罩高調販賣，還曾以父親開刀為由，騙男友錢又劈腿另一男，接著用同樣的話術進行詐騙，被法院依詐欺罪判處6個月有期徒刑，可易科罰金。

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