嘉義縣政府今攜手海洋保育署，在東石鄉網寮漁港舉辦「2023海洋抵嘉童樂繪」活動，不分年齡層民眾熱情參與。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今環保局透過彩繪活動，盼提高民眾對海保關注，嘉義縣縣長翁章梁等人出席參與。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今攜手海洋保育署，在東石鄉網寮漁港舉辦「2023海洋抵嘉童樂繪」活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為喚醒海洋保育意識，嘉義縣政府今攜手海洋保育署，在東石鄉網寮漁港舉辦「2023海洋抵嘉童樂繪」活動，以改善海洋垃圾汙染為題，不分年齡層民眾一同彩繪網寮漁港堤防矮圍牆面，超過百位阿公、阿嬤、網寮國小學童頂著烈日，揮汗如雨為蔚藍牆面畫出多彩圖樣，讓彩繪牆成漁港最大亮點。

嘉義縣環保局表示，嘉縣近年不僅輔導設置全台第1座廢棄蚵殼暫置場，還把海廢變黃金，將廢蚵殼、蚵繩回收再利用製成機能衣，去年更在網寮漁港周邊設置水質全自動監測站24小時監測採樣，既解決困擾長年的海廢物，水質監測也令蚵農安心，降低汙染衝擊。

今環保局透過彩繪活動，盼提高民眾對海保關注，嘉義縣長翁章梁、海保署組長李筱霞等人出席響應，翁章梁拿起畫筆塗抹牆面，在場不論網寮長青班長輩、國小學童，不分年紀開心揮灑，網寮長青班高齡90幾歲的戴阿公邊畫邊說，今天活動提供空間讓大家畫畫，還能美化家園很有意義。

翁章梁表示，6月8日是世界海洋日，環保局在6月尾聲呼應海洋日舉辦淨港及海洋繪畫，海裡的垃圾都是人為產生，盼透過活動讓小孩從小培養愛海意識，建立環保共識。