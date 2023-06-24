NBA今年最新狀元出爐，同時已經簽下肥約的2019年狀元郎錫安威廉森（Zion Williamson）情況愈來愈令鵜鶘擔憂。「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）解釋為什麼腰纏萬貫的NBA球星不懂得選擇好一點的女人。

亞瑞納斯在播客節目解釋，這是因為NBA球員太閒了，「你帶著一堆錢和名聲，每天都有22小時可能惹上麻煩」，除去練球或上場比賽兩個鐘頭，其餘時間有太多的誘惑。「我們空閒的時候其他人還在上班，比較有水準的女人都在工作。如果你是單身，那些白晝有空閒陪你的女人，主要是脫衣舞孃和閒閒沒事的IG模特兒。」亞瑞納斯沒有直接評論威廉森的情況，他總結說：「我們的工作時間與好女人錯開，我們的空閒時間與最糟的女人重疊。」

錫安威廉森本月宣布女友阿奇瑪（Ahkeema Love，藝名Monroe Rose）懷孕的喜訊，同時一位色情女星米爾絲（Moriah Mills）在網路死纏著他，批評阿奇瑪是個糟糕的女人（以前是脫衣舞孃），還推文「你最好祈禱我沒有懷孕」米爾絲的帳號已被推特停權。

根據《每日郵報》報導，緊接著又有另一位女人泰勒（Yami Taylor）貼了一張威廉森打赤膊在床上的照片，抱怨威廉森對她始亂終棄，「為什麼我沒有獲得名車和名表？因為我從來不和你玩3P、從來沒拍過色情片，原來我一點機會都沒有，你這個噁心的性成癮者。」泰勒在IG自稱的頭銜是「數位創作者」。