台北市大同、南士林立委選戰，確定由國民黨議員游淑慧出戰民進黨議員王世堅。游淑慧24日上午在臉書上PO文，質疑王世堅去年11月受訪時，被問到是否加入民眾黨一事，回應「不可能到詐騙集團當車手」，不過23日被問到是否有可能綠白合，王世堅卻回應「有可能」，質疑「有想過挺你出線民進黨支持者的感受嗎？」對此王世堅則反酸游淑慧「莫名其妙，是不是愛不到白色力量就把人家罵一頓，順便數落我？」

游淑慧24日在臉書上PO文，質疑質疑王世堅去年11月受訪時，被問到是否加入民眾黨一事，回應「不可能到詐騙集團當車手」，現在被問到士林大同立委選戰是否有可能「綠白合」，卻回答「有能」，「結果沒想到民進黨自己許多人，才是與詐騙集團為伍。」游淑慧說，現在王世堅說要綠白合，到底誰才是詐騙集團？王世堅要去哪裡當車手？「有想過挺你出線民進黨支持者的感受嗎？」

對此王世堅下午也隨即回應，並且還原當時現場情況。王世堅說，民眾黨北市黨部主委林國成以及議員林珍羽，父女倆都是他在議會的好同事，也都是同個選區的議員，23日在宮廟活動的場合偶然碰上，兩邊當然基於禮貌與風度會互相褒獎一番，「被問到說這樣可不可能綠白合，那是我們基於在外面不期而遇，禮貌性的一種回答，所以我當然說有可能。」

王世堅也反酸游淑慧，他的舉動跟游這兩周來主動尋求藍白合的態度是不同的。「游淑慧議員她主動地釋出藍白合，那是投降是跳船是舉白旗耶，我覺得這完全不可等量齊觀。」王世堅直言，游淑慧就是主動求愛，「愛不到白色力量就把白罵一頓，順便把王世堅數落進去。」並表示自己未來不會再針對游淑慧相關抨擊做回應。