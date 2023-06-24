2024總統大選各政黨之間持續進行政治攻防，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜先前遭綠營猛攻幼兒園餵藥案，但如今證實全是烏龍。媒體人黃揚明今( 24 日)表示，民進黨已經轉向全力攻擊民眾黨總統參選人柯文哲，因為柯文哲也是講不清楚兩岸議題的人，綠營策略「用膝蓋想都知道」，是要讓柯陷在兩岸議題，失去中間、年輕選票，轉跟侯友宜爭取藍營選票，「除了柯文哲以外，沒有人知道柯文哲在想甚麼」，這是柯團隊一直以來的問題。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，這一個禮拜以來，民進黨總統參選人賴清德陣營，已經把幼兒園戰場全部放掉，全力攻擊柯文哲，這對侯友宜是最好的狀態，可以好好整軍、調整狀態，準備反攻，掌握契機，民調是有機會回來。

對於綠營近期猛攻柯文哲「重啟服貿」、「中國要我選總統」等議題，黃揚明也直言，柯文哲的團隊也凸顯出他們在這個議題的困境，「除了柯文哲以外，沒有人知道柯文哲在想甚麼」，這是柯團隊一直以來的問題。

黃揚明指出，綠營的手法是利用重啟服貿、貨貿跟中國要你選總統做聯結，給柯貼上「親中標籤」的組合拳，兩個議題綁在一起柯就變成「中共同路人」，難怪主張兩岸一家親。

「柯文哲就變得比侯友宜還藍！」黃揚明分析，民進黨的策略就是要把柯文哲的年輕選票極小化、讓中間選民遠離柯，「驅虎吞狼」讓柯文哲跟侯友宜去搶藍軍票，「賴清德陣營現在的戰術根本用膝蓋就知道」，讓柯文哲陷入在兩岸議題裡面，因為柯文哲也是兩岸議題根本講不清楚的人。

「如果柯文哲選上了，要用甚麼政治基礎來跟對岸談判？」黃揚明表示，重啟服貿貨貿的政治基礎就是九二共識，但大家都九二共識是「沒有共識的共識」，是中華民國跟中華人民共和國談判時，由我們提出的模糊性政治基礎，迴避爭議先討論事務性協商，但後來變得越來越政治化、增添政治意涵。

黃也提到，九二共識是國民黨與共產黨做出的妥協式的共識，連民進黨都只講「歷史事實、九二談判精神」，沒有承認過共識，若柯文哲當選總統，也會需要花很多時間處理這一塊，要在談到重啟服貿貨貿還有很長的一段距離。