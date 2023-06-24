女星盧允瑞開心上《Running Man》玩遊戲。（中天綜合台提供）

中天綜合台熱播韓綜《Running Man》25日播出朱宇宰和盧允瑞上節目，盧允瑞出道後第1個綜藝節目就獻給《RM》，但錄影當天與她的畢業典禮撞期，但她太想上節目，所以寧可隔天再去學校補拍畢業照，還自曝錄影前1天因為弟弟玩遊戲到凌晨2點還不睡覺，她覺得太吵，姊弟倆吵架，不滿弟弟一直頂嘴還說她有大頭症。

節目中，劉在錫問盧允瑞最近年輕人都玩什麼遊戲，她提到「進階版的草莓遊戲」，還敘述玩法，但節目PD說這個沒辦法玩，因為成員連一般草莓遊戲都不太會玩，更何況是進階版，這話讓成員激動嗆聲：「是看不起我們嗎？」最後決定在任務前增加遊戲，但遊戲開始後成員又開始想改規則，最後金鍾國氣說為什麼要玩這個遊戲，明明大家就不會玩。

遊戲中，哈哈為了與盧允瑞更親近一點，提議互相追蹤社群，沒想到遭到她拒絕，並補充公司規定不能相互追蹤，只能追蹤公司的帳號，一旁的成員忍不住取笑哈哈，哈哈當場惱怒：「我追蹤妳，但妳不能追蹤我，妳們公司算什麼呀！」盧允瑞趕緊緩頰，還說自己一直都在關注哈哈。