房思瑜（左）和王心恬參加2023台北國際龍舟錦標賽。（TVBS提供）

房思瑜（右二）2度參與端午龍舟競賽。（TVBS提供）

房思瑜（前排右二）參與的龍舟隊與隊員們開心合照。（TVBS提供）

房思瑜熱愛健身、運動，自從參加《全明星運動會》接觸划龍舟項目後，更是迷上了槳類運動。前年參加「台北國際龍舟錦標賽」獲得女子組冠軍，今年再度參戰龍舟賽，獲得第2名佳績，對於接連參加賽事，房思瑜說：「划龍舟很吃肌耐力跟意志力，讓我覺得很熱血，也讓我學到永不放棄的精神。」

比賽過程中，房思瑜擔任鼓手，疑似太用力打鼓，意外手腕受傷，她透露，教練安排她擔任鼓手是因為擁有中氣十足的「大嗓門」，聲音表情也十分具有爆發力，因此喊起口號跟戰術時，更能控管好節奏並帶領大家發揮出最棒的凝聚力，而龍舟隊中奪旗手由女星王心恬擔任。

房思瑜談起參與龍舟比賽，因為《全明星運動會》加入龍舟隊，喜歡團隊競賽，可以與大家拚的感覺相當熱血，每年端午節都會有龍舟賽事，因此大家會有目標一起共襄盛舉，房思瑜說：「今年是第2次參與，有了之前的比賽經驗，今年比較不緊張，但今年每隊實力很堅強，獲得第2名的佳績已很棒。」

對於比賽前的準備，房思瑜每天必須凌晨4點起床，5點半就準時到練習場地進行練習，但她不覺得疲累反而還感到很熱血。同時，她也不擔心在大太陽底下曝曬，出賽時也僅僅擦上椰子油就上場，開心曬出小麥膚色。