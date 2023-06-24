大明里東勢尾社區活動中心卻面臨拆屋還地，台中市議員李天生24日提醒，應妥善與民眾溝通，並安排他處維持社區書法班、歌唱班課程，同步尋找他地興建活動中心。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區仁化仁德聯合活動中心工程預計8月發包，另座大明里東勢尾社區活動中心卻面臨拆屋還地，呈兩樣情，台中市議員李天生24日呼籲前項編足經費，後項則盼充分溝通，勿讓鄉親缺乏集會活動場地；民政局表示，興建及拆除工程案皆依流程，持續聽取民意。

李天生表示，各方爭取興建仁化里仁德里聯合行政中心目前完成規畫設計，該棟為3樓建築、總經費3706萬元，預計8月辨理發包，有鑑於瑞城活動中心新建工程流標9次，希望市府這次編足經費，順利一次發包，避免延宕。

李天生說，另座大明里東勢尾社區活動中心因占用民地遭到地主催討，並且不同意出租、出借或出售。由於該建物老舊且超過使用年限，加上該地不適合原地重建，公所有意進行拆除。他提醒，應妥善與民眾溝通，並安排他處維持社區書法班、歌唱班課程，同步尋找他地興建活動中心。

台中市府民政局表示，大里區各活動中心的興建及拆除工程案，大里公所皆依照相關預算流程及工程進度編列預算及管控期程，且事前皆均與地方民意代表、里長及相關社區活動中心理事長等地方意見領袖充分溝通、說明與協調，公所後續也將會隨時注意各方意見，以期工程順利進行。

李天生也提到，目前尚有位在大元公園內的大元里中新里聯合行政中心工程完成設計規畫，評估經費4222萬元，將爭取納入明年度預算推動；日新里地方人士則爭取在大里菸葉場活化再開發時，預留活動中心空間；祥興里、大明里則計畫在吉隆段廣場用地或相鄰公園用地興建聯合行政中心，不過前述涉及問題繁多，仍有待克服。