國立高雄師範大學與高師大文創學會、創意台灣文化協會攜手在高師大116藝文中心舉辦「2023當代聯展暨吳連賞與藝術話世代」，邀請50位南台灣藝術工作者，展出書法、彩墨、水彩、油畫、綜合媒材、立體雕塑等140件作品。

展覽期間，高師大校長吳連賞將陸續與王海峰、段逸君、歐桂華、楊琇文、王詮富、梁美月等藝術家，分別針對藝術類、油畫類、綜合媒材類、漆線雕類、書法類以及彩墨類作品一對一與談，暢談創作歷程以及未來展望。

吳連賞表示，2022年舉辦第一屆當代聯展時受到許多迴響，2023年應需要擴大舉辦，結合更多藝術家提供更多作品，大家齊聚一堂各顯身手。此展更結合文創商品開發以及與藝術話世代，文化創意是一門熱門趨勢，挖掘更多的美感教育與文化創意，也是10年前高師大打造文創在職專班最好的印證。

理事長王錦成強調，吳連賞工作之餘、信手捻來習字多年，對於文化創意多有著墨，字如其人、人如其字，不論鋼筆書法或毛筆書法，溫潤中帶剛氣有力，此次特地配合展出10餘幅書法作品，與大家共同分享。

王錦成表示，此檔展覽特色之一，即為吳連賞與藝術學院前院長姚村雄、國際知名畫馬大師王海峰等共10名藝術家，獲得獨家授權、設計開發系列文創商品，限量發行，讓藝術生活化平實化。

「2023當代聯展暨吳連賞與藝術話世代」展期為21日起至30日，免購票，歡迎愛好書畫藝術的民眾一同享受視覺的大饗宴。