全國各地幼兒園虐童等意外事件頻傳，後續要釐清事實多半得仰賴園內工作紀錄器（監視錄影器）。現階段北市公立幼兒園現有147間，已全面在公共空間設有工作紀錄器，而全部或部分教室裝設共50間，室內安裝占比34％，對此國民黨台北市議員陳重文則建議，市府應該在明年之前將比率提升至50％。教育局表示，鼓勵園方裝設且提供全額補助，新學年度將以問卷調查家長意願。

陳重文透過書面質詢表示，公立幼兒園的市內工作記錄器安裝比率應該提高，但北市教育局則屢屢主張，在室內裝設侵害人權，因此不願主動提升安裝比例，僅願以全額補助及開會勸導辦理。陳重文說，近年來兒童案件的事實釐清皆仰賴錄影設備，北市公立幼兒園提升室内安裝比率有其必要性，尤其已有超過7成私立幼兒園裝設室内錄影設備，籲教育局應主動而非被動等待園方配合，以保障兒童及相關人員權益。

教育局則表示，台北市致力提供幼兒安全、友善的教保服務環境，為保障幼生安全及對於疑似不當對待事件發生時能盡速釐清真相，教育局持續積極鼓勵幼兒園裝設工作紀錄器，並提供「全額補助」，同時輔以問卷調查家長裝設工作紀錄器意願，強化教保服務機構、教保服務人員及家長三方之溝通，提升園所全體裝設工作紀錄器的意願。

教育局說，目前已經安排2所幼兒園，將試辦將工作紀錄器影音資料統一儲存至本局雲端空間管理，強化落實保存影音資料的完整性，視試辦效果評估擴大辦理的可行性。