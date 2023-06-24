炫晨（左起）、張凱傑、陳治廷、蔡弘燁是《BIBO願望合夥人》中的4大天菜。（三立提供）

由陶晶瑩、陳零九、王子（邱勝翊）、任容萱擔任明星觀察員的三立實境闖關綜藝《BIBO願望合夥人》將於今（24日）播出最終回，為期7天殘酷比賽，已淘汰至剩下6位選手進入最後總決賽，其中陳治廷一直是深受陳零九及王子看好的大熱冠軍人選，讚他：「沉穩、邏輯強。」

陳治廷分享能挺進決賽的關鍵：「我覺得很大一部分是願意傾聽，以及相信隊友，在比賽中多次見證別人的結盟因意見分歧而瓦解，我自始至終都願意相信隊友理解大家的想法，也因此靠著團隊合作走到了最後。」

《BIBO願望合夥人》號稱台版「魷魚遊戲」選手勾心鬥角，展現人性黑暗面，這裡面還是有令人暖心的存在，陳治廷印象最深刻的選手就是嘻哈選手韓保羅，因為保羅毫無疑問是所有選手中的開心果，只要有他在歡笑聲就沒停過，陳治廷感性表示：「在這個互相競爭的高壓環境下，仍然保持善良、活潑、有趣、是很難得可貴的事情。」

為了爭奪300萬獎金鬥智鬥勇，過程中不只燒腦，還有選手走心崩潰到退賽，陳治廷點出參加競賽型實境節目時需要有不斷反省的能力，他分享：「每場比賽結束我們C組都會聚在一起，分析比賽中的每一個細節，也因此在下場比賽中能有更好的想法以及默契。我在比賽中始終保持人是互相的，同心協力或是爾虞我詐，全憑對方帶給我的反饋。」而陳治廷參加實境秀上癮，表示有機會還想參加運動類型或需要團隊合作的節目。