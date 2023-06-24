今天是端午連假倒數第2天，蘇花路廊北上車潮自午後陸續出現，不過交通堪稱順暢。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是端午連假倒數第2天，不少民眾提前北返準備收假，蘇花路廊北上車潮午後陸續出現，不過交通堪稱順暢，公路總局第四區養護工程處截至下午3時統計，北上往宜蘭車流輛逾6700輛，預估今天尚有8000輛的通行需求，明天收假日全日北上車流約1.4萬輛，車多壅塞狀況恐自午後持續到傍晚才會緩解。

公路總局四工處指出，蘇花路廊北上車流自中午過後陸續增加，每小時交通量約900至1100輛左右，其中，蘇花改觀音隧道南口至和平、南澳市區、東澳隧道南口至東澳端北上方向有車多現象，整體速率尚可維持在每小時40至50公里以上。

公路總局四工處截至今天下午3時統計，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為5780輛，北上方向為6742輛，旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改南下時間約81分鐘，北上時間約107分鐘；預估北向車流量今仍有約8000輛的通行需求。

明天是連假最後一天，公路總局四工處依過往連假疏運交通趨勢研判，蘇花路廊北上全日交通量約1萬3800輛次，車潮將在午後逐漸湧現，車多壅塞情形恐持續至傍晚緩解，請用路人儘早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。