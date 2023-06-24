雲林科技大學產學合作績效亮眼是獲得英國泰晤士高等教育評比排名突飛猛進的原因之一，該校近3年平均每年553件，每年簽約金約5.76億元，校長楊能舒認為產學合作代表創新、突破、賺錢，他對產學合作的目標是再乘以10倍。

楊能舒表示，科大就是結合理論與實務，醫學系就是這樣學習，科大講究帶領學生與業界產學合作，讓學生探索自己喜歡什麼、所學不足之處，近年很多普通大學也技職化，走出教室、走進實驗室的趨勢是對的。

楊能舒說，「技職」的名稱容易使人誤會，應該改名為「科技創新」，在理論與實際間跳來跳去，不管是木工、電工、焊接任何專長都能創新、突破、賺錢。

雲科大積極推動互惠型產學教育合作，營造中台灣產業人才培育園區校園；楊能舒認為，台灣的產業面臨挑戰，他希望學生有恢弘的志向和眼光，鼓勵學生不要害怕挑戰，哪裡辛苦哪裡去，活得痛苦也是一種生命價值。

他說，人的腦袋不是好壞的問題，是有傾向有所不同，每個人學習過程不一樣，做中學、學中做，不要羨慕聰明人，聰明人有自己的風險，每一個人的機會不一樣，好好創業比學歷更重要，學校也要幫學生適性發展。

他說，以前有個朋友16歲就在美國上大學，頭腦好的不得了，夢想當急診室醫師，然而天外有天人外有人，讀知名大學讀到差點崩潰，退一步自我調適，目前是精神科執業醫師。

楊能舒強調，每一行每一業都有人出頭，因為每個行業都有「少數」，厲害的人到哪裡都會冒出頭，要躺平的人就躺平。

對於全台高職學生85％想要升學、15％就業，楊能舒認為台灣的教育應該著力於讓學生清楚自己想要什麼，鼓勵孩子手上有一技之長，更好是有創業能力，從歷史軌跡來看，「只要有一個從台大電機系風光畢業，同時也有一個從沙鹿高工鑄造科風光畢業。」