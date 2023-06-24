台鐵中壢鐵道4、5號倉庫建於日治時代，是早期票務中心及囤放南北貨物的重要場域，2021年登錄為歷史建築，當地正在執行鐵路地下化等相關工程，桃園市政府日前與交通部鐵道局、台鐵局達成共識，共同努力將2棟倉庫原地保存，市府將重新檢討未來中壢站區動線，以兼顧地方文化延續及交通站區需求，而台鐵局目前針對2棟倉庫的修復再利用工程也著手進行中。

中壢鐵道4號、5號倉庫建於1939年，是桃園少數仍保存完整的倉庫建築。其中，4號倉庫是全台僅存使用活字排版印刷的台鐵票務中心，是紙本車票誕生地，曾印製平「永保安康」、「追分成功」等熱門車票。5號倉庫過去則是用來囤放糖、米、茶葉等貨物，隨著社會型態轉變閒置，後來曾作為貨物批發倉儲、餐廳及藝文空間使用，台鐵礙於監察院認為不符合使用用途於2020年不再續租，一度面臨拆除危機，後來經過桃園藝文陣線搶救，得以保存至今。

市府都市發展局說，中壢站區在2020年都市計畫審議階段提出交通構想，指定臨中和路與美樂路側土地，留設10公尺寬通路並結合現有道路寬度後，可形塑出20公尺寬車行空間，但這會影響中壢鐵道4號、5號倉庫無法原地保存。考量桃園鐵路地下化後，中壢站區統整轉運功能、停車空間、交通動線及文化保存等面向需求，將重新評估中壢站區空間布局及動線，後續將提請桃園市都市計畫委員會審議修正相關規定。

立委魯明哲指出，未來的中壢站區在中壢鐵道4、5號倉庫保留的情況下，還是有很多可行性，台鐵站區主要是地下化，地上是商業空間，在保留歷史文化與都市發展並存之下，地上建築考量退縮讓路，可以從容積率重新檢討等方式因應。日前與台鐵局等前往會勘，4、5號倉庫修復工程目前由建築師規畫設計中，也可參考桃園區由米穀倉庫改建成「米倉劇場」，或是像松山藝文園區導入商場等方式，另外也討論是否能將4、5號倉庫打通連貫增加空間利用，目標要讓地方文史脈絡繼續延續下去。