今年暑假最期待的實境節目《光開門就很忙了》與台東縣政府合作，將拍攝地點搬到台東經營寵物友善民宿，日前舉辦開播記者會，以台東最美的蔚藍海岸線作為開頭，預告林心如等成員將體驗搭乘熱氣球、獨木舟、採紅藜、營火晚會等陸海空各式各樣有趣的戶外活動，還有特別來賓李李仁，每集都會在台東展開不同的全新體驗。

饒慶鈴表示，台東擁有最自然的風景、最國際的活動，每年縣府用心用力行銷台東，今年更把實境節目直接搬來，讓大明星體驗慢活，豐富的遊程體驗，透過節目勢必帶動台東旅遊熱潮。未來也將透過國際OTT平台Netflix將台東放送到全亞洲及全世界。

即將到來的暑期旅遊旺季，6月30日開始的台灣國際熱氣球嘉年華，活動長達60天，更將創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演。此外，台東最美星空活動，除了加時、加場，還邀請到黃金演出陣容，感受獨具特色的台東星空藍，邀請大家暑假造訪台東，感受「星」體驗，還有熱氣球魅力及原住民豐年祭典。

《光開門就很忙了》由林心如帶領楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰和陳昊森等卡司經營寵物友善民宿，邀請重磅嘉賓，包括：家家、戴愛玲、李李仁、許瑋甯、夏于喬、宋芸樺、周予天、蘇有朋、Akira等來到台東體驗生活。

身為節目來賓的家家與戴愛玲分享在民宿時，準備營火晚會，有小米酒、小米粽、烤肉，大家彈吉他、唱歌跳舞享受台東獨有的慢生活，並跳起原住民傳統的勇士舞，非常熱鬧。身為台東人的家家則是反客為主，帶著成員去採紅藜與釋迦，進行一場深度的在地農遊體驗。