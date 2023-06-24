聯準會（Fed）主席鮑爾本周鷹派言論，持續干擾美國股市，加上美國6月PMI擴張放緩，周五（23日）美股四大指數收低，費半指數再度下跌1.7%。在台股端午連假休市期間，費半重挫3.8%，而台積電ADR於三個交易日一紅二黑累計下跌1.99%，下周台股開盤，節後變盤恐成真，投資人別忘了繫緊安全帶。

本周美股表現不佳，道瓊指數單周下跌1.67%，終結連續三周上漲走勢；標普周跌約1.4%，結束連續五周升勢；那指周跌1.44%，周線中斷連八紅；費半周跌4.53%，周線連三紅喊卡。

美國6月綜合PMI（採購經理人）指數初值由5月的54.3跌至53，創三個月新低但高於榮枯線50；其中服務業PMI由54.9略跌至54.1，創兩個月低點；製造業由48.4跌至46.3，創六個月新低並低於50。

美國6月商業活動維持擴張但速度放緩，原因在於製造業營運進一步惡化、新訂單萎縮幅度創2022年12月以來最快。所幸服務業維持穩健，消費者支出帶來一定支撐。

鮑爾再度示警，市場期待降息是不切實際的想法，通膨還要持續一段時間，今年再次升息2次將是適當的做法。

周五（23日）美股四大指數收低。道瓊指數下跌 219點（或 0.65%），收33727 點；那斯達克指數下跌 138點（或 1.01%），收13492點；標普 500 指數下跌 33點（或 0.77%），收4348點；費城半導體指數下跌 63點（或 1.77%），收3506點。

科技五大天王跌多漲少。亞馬遜跌 0.63%；Meta（原臉書）上漲 1.35%；蘋果小跌0.17%；Alphabet（Google母公司）跌0.66%；微軟下跌1.38%。

費半成分股幾乎收黑。德儀下殺 2.87%；高通重挫2.55%；輝達（NVIDIA）跌 1.90%；超微（AMD）下跌 0.62%；美光下跌 1.46%。而台股ADR部分，台積電 ADR下跌1.18%；聯電 ADR下挫1.86%。

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，投資人再度對美國經濟衰退及全球經濟衰退感到擔憂。通膨居高不下，Fed決策仍是投資人關注焦點。

美國銀行策略師Michael Hartnett提醒，初步跡象顯示，投資人正撤離美國科技股，因為市場發現這一波與1999年反彈激似、形成「泡沫雛型」

數據顯示，至6月 21日的近5個交易日，科技板塊資金撤逃20億美元（約台幣618億元），創下10周以來最大規模。