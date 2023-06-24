大陸以檢疫為禁止我國鳳梨釋迦輸入，近日宣布恢復鳳梨釋迦銷陸，農委會日前曾發新聞稿指樂見，但農委會主委陳吉仲今天在臉書以「農產品外銷不必自貶國格 兩岸農產貿易應回正軌」為題指出，大陸不依循兩岸既有的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台來重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇來做個案開放，明顯就是政治操作；台東縣長饒慶鈴居然還請各縣市農民都去台東縣政府登記，這是在配合大陸而起舞。

陳吉仲表示，任何人都知道大陸市場就是高度受政治影響的市場。即便如此，我們面對農產品輸銷中國，同樣比照輸銷美國、日本等其他國家，都是秉持著檢疫科學專業與遵循國際貿易規範在進行。因此，對外是由中央政府與其他貿易國家談定檢疫及貿易條件；對內透過全國一致的標準與規範做好防疫，只要符合條件的農民，不分縣市都能夠出口，這才是公平地對待所有農民。

陳吉仲說，四天前中國宣布台東縣 3家包裝廠、25個供果園的鳳梨釋迦可恢復輸陸。而饒慶鈴卻自認是台東檢疫方式有效，還指責農委會沒有任何方法？ 但台東縣副縣長王志輝三月去北京前曾要求農委會協助，並認同動植物檢疫涉的談定是中央政府的權責工作。現在中國不依循兩岸既有的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台來重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇來做個案開放，明顯就是政治操作；饒縣長居然還請各縣市農民都去台東縣政府登記，這是在配合中國而起舞。

陳吉仲強調，繼續孤注一擲大陸市場對鳳梨釋迦或台灣農產品發展的風險眾所皆知，這兩年有太多農漁產品吃了大陸政治操作的虧，但藉機轉骨提升品質、開拓多元外銷市場，為的就是要讓台灣優質農產品走向世界。對外保護台灣的農漁民及優質產品，是不分中央地方或政治立場，都應該要齊心合作的事情。希望各地方政府能持續與農委會共同合作，一起讓鳳梨釋迦及所有農產品能永續進步。