民進黨總統參選人賴清德及總部發言人、新北市議員戴瑋姍，因幼兒園餵藥案散布假訊息，今( 24日)遭侯友宜競選工作室到警局舉發違反《社會秩序維護法》。戴瑋姍今在臉書發文控訴侯友宜司法脅迫；但台北市議員徐巧芯毫不留情嗆：「這麼嚴重的造謠被告剛好而已吧，底下幫忙加油的是鼓勵你繼續造謠嗎？」

戴瑋姍今在臉書發文辯稱，新北幼兒園餵藥案「任何人都可予以公評」，還說「孩子口述被餵藥是事實，家長說孩子有戒斷症狀是事實，侯市長怠慢處置也是事實」。對於侯辦舉發她造謠，戴也嗆侯友宜用司法脅迫，要她閉嘴、用司法濫訴，企圖掩飾他的失職。戴瑋姍自稱「我現在就像一艘插滿箭的草船，只待東風吹來。我不會退卻，我會持續監督到家長及社會安心為止。」也有許多選民留言為她加油。

國民黨立委參選人、北市議員徐巧芯再次追到貼文下留言，「所以事實查核中心跟臉書的祖克柏也是配合侯友宜在打擊妳嗎？想像力會不會太豐富了？這麼嚴重的造謠被告剛好而已吧。底下幫忙加油的是鼓勵你繼續造謠嗎？」

國民黨高雄市議員邱于軒也說，「你知道你的不實訊息也連帶讓高雄的家長恐慌嗎？」