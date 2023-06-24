味全龍新洋投錡龍有機會在上半季尾聲「開箱」，首度來到亞洲打球的他坦言有被台灣酷熱天氣嚇到，但自認能很快適應，近年來都在獨立聯盟打拚的他，認為現在有了「升級」機會，自己也會好好把握。

錡龍前天抵台，昨天在體檢前就先到球場練投，雖然還有點時差但已進牛棚投約20球，而他先前在國外也持續有在出賽，要立刻投入實戰沒有太大問題，教練團也預計安排他在上半季尾聲出賽。

錡龍表示，在經過長途飛行後，昨天感覺牛棚狀況很不錯，覺得是滿有品質的，「我也都已經準備好了，任何時候只要教練團要我上場、給任務，我都會全力以赴，也感謝味全龍球團給我這次機會來台灣打球。」

對於中職的第1印象，錡龍隊場邊球迷應援方式留下深刻印象，「他們都很有活力。」他也提到，之前曾在墨西哥聯盟與統一獅的胡智爲當過隊友，也認得一些中職的洋將，像是鋼龍、霍爾，自己會很享受在台灣打球的時間。

不過昨天王維中就「爆料」自己記得錡龍、但錡龍卻不記得他，感到有些傷心，正當媒體詢問王維中有提到這件事時，錡龍立刻補充：「Oh,Wang！」他笑著說：「差點漏掉他了，我們有在釀酒人同隊過，請維中不要難過，我只是第一時間無法想起自己是在哪個時間點跟他當隊友，在美國時他是很好的人也是很好的隊友。」

投手教練郭勝安認為錡龍雖然球速不快、但控球很好，是「左手版的伍鐸」，錡龍指出，自己確實非常重視控球、進壘點，用球路尾勁讓打者打不好。