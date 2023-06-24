繼618後，電商再度推好康！momo祭出《美食年中盛典》活動，PChome 24h購物則有「每月24力」優惠。巧的是，兩家電商都以哈根達斯當抽獎禮。
PChome 24h購物特別邀集24類品類共推優惠，即日起至6月26日上午10:59止限時打造「24力專區」，涵蓋全生活的熱門商品，折扣最低下殺2折起。同時還以6月24日為主軸，發起加碼３大好康回饋活動。
第1項回饋放送自即日起至6月26日上午10:59止，全站消費指定單品滿6000元，登記就抽300 P幣（限量1000名），第2項回饋放送於6月24日晚間20:00至23:59購買指定商品送3% P幣（最高300 P幣、送完為止），第3項回饋放送於6月24日晚間20:00至23:59使用LINE購物導購最高可享2% LINE POINTS回饋（上限 200）。
購買24力活動指定商品不僅有76折優惠，以玉山Pi卡綁定Pi拍錢包結帳可享6% P幣回饋及抽P幣活動，累計折扣最高上看35%，用APP購買指定商品滿2800元登記再抽限哈根達斯即享券。
momo購物網發現，近兩週芒果鮮果及週邊美食銷售年增飆三成，今年以台東產地直送的夏雪芒果最熱銷，而芒果系列甜點及無糖果乾也同步熱賣中。為搶攻芒果商機，momo即日起至6月30日強打《美食年中盛典》活動，精選超過800款芒果週邊美食滿足消費者的胃，從芒果鮮果、芒果甜點、芒果週邊零嘴到芒果汁皆可一鍵下單直送。
為搶攻此波夏日商機，momo《美食年中盛典》自即日起至6月30日登場，全站指定美食夯品限時祭出5折起優惠，除美食神券現領現折大放送，活動期間累計消費「滿1000元即抽哈根達斯單球券（限量400名）」、「滿2000元再加碼登記送10% mo幣（限量400名，回饋上限300元）」等好康。
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