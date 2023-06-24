頭份市公所將新華高鐵橋下廢棄空間重新打造成親子公園。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

高鐵路線行經苗栗縣頭份市興隆里、新華里等地區，其中在新華里部分是以高架橋方式通過，高鐵完工通車多年來，新華高鐵橋下空間始終閒置荒廢，經過頭份市公所全力向高鐵公司爭取活化使用，並自籌1千萬元，將長約3百公尺的橋下空間改建成全齡親子公園，目前公園已臻完工等待驗收，頭份市長羅雪珠應允將盡快開放使用。

高鐵軌道行經沿線，為了確保軌道不被人力外物入侵，以及高鐵行車安全，因而都會修築專有圍籬隔絕人物進入軌道，遇到高架路段，橋下空間也有嚴格管制，阻絕人員進入對橋梁作出危害情事，因此，頭份市新華里高鐵高架橋下長達2公里的空間，多年來始終是由高鐵公司以水泥紐澤西護欄保護防制人車進入，閒置荒廢下，橋下空間不免藏汙納垢，引來當地住民抱怨連連。

頭份市公所將新華高鐵橋下廢棄空間重新打造成親子公園，頭份市長羅雪珠日前視察後允諾盡快開放使用。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠上任後接獲當地里長住民陳情，希望能改善新華高鐵橋下空間環境，經頭份市公所全力爭取高鐵公司同意使用，並自籌1千萬元經費，規畫打造1個長約3百公尺的親子樂園。

工程自去年12月開工後，日前已經完工，原本雜亂的環境全部改善整治和活化，並且利用高鐵的蔭蔽空間，打造了一個適合全齡、攜老伴幼的公園，公園中除了有供孩童遊玩的滑步車、鞦韆、攀爬網等設施外，還特別設置了成人的健身器材。

目前，公園還處於驗收階段，因此暫時封閉管制，不能對外開放，日前羅雪珠因接獲許多鄉親關心詢問何時可以使用前往現場視察，羅雪珠保證在完成驗收程序後，盡快開放。