郭雪芙和范少勳在主演的Ｗ劇場《因為你如此耀眼》剛開播就上演許多浪漫互動環節，劇中郭雪芙痛苦無力坐地上，范少勳二話不說立刻背她用跑的送急診，意外得知她懷孕漸漸產生同情心。郭雪芙回想拍攝過程笑說：「之前拍戲時比較沒在忌口，就稍微有些份量。」

郭雪芙情斷前夫意外懷孕輕靠母親張玉嬿求安慰。（時創影業提供）

被問到對於范少勳在戲中數度表現帥氣模樣有心動嗎，「跟少勳拍愛情戲份時，可能因為他同時在軋戲《模仿犯》，有時候他的眼神感覺像是要把我吃掉，常常打破我對劇本裡描述覺得心動、帥氣的瞬間。」

洪詩特別客串出演奧客網紅「石頭姐」。（時創影業提供）

郭雪芙和范少勳兩人用心經營剛開幕的甜點店，一切看似正準備步上軌道，驚喜看見洪詩光臨甜點店，原來她這回在劇中特別客串演出奧客網紅「石頭姐」，以一襲精緻裝扮加上囂張姿態登場，如何完美詮釋佔便宜的奧客心態，「想像自己是很自私的人，自己開心最重要。」

首次和郭雪芙、范少勳合作就要大罵他們「神經病」、爆氣門口砸咖啡，面對激烈對手戲，洪詩坦言去搞破壞很緊張，但兩位演員都很親切，「范少勳會找我討論劇本，開玩笑讓現場氣氛很歡樂，謝謝他的幽默讓我很放鬆。」面對奧客登門砸店，郭雪芙想像如果自己是老闆的話「會請他離開或是報警處理。」而范少勳過去當打工人時會盡量滿足客人需求「但如果我真的處理不來，還是會請更有經驗的前輩處理！」

Ｗ劇場《因為你如此耀眼》每周日晚間8點東森戲劇40頻道，晚間10點TVBS歡樂台42頻道連播2集，晚間12點Netflix、LINETV一次上架2集。