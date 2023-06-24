昨(23)日晚間台中警方接獲報案，有一對住入房客在七期一間摩鐵內發生爭吵，並且男方亂砸房內物品，警方獲報到場後，沒想到，一看到情緒激動的男子，竟然是日前在桃園超商爆走與警方發生衝突的朱姓健身教練，台中警擔憂朱男有自傷狀況，直接將朱男強制就醫，然而朱男也馬上乖乖配合，未與警方發生衝突。

上個月28歲的朱姓健身教練，光著上身在桃園一間超商大鬧，後來被趕來馳援的員警揮棍回擊12下上銬，而畫面在網路上曝光後，一堆網友還以為朱男是買不到香草口味的雞胸肉，所以才大鬧超商，事後發現，朱男疑似感情問題才情緒失控，且朱男事蹟也不斷躍上新聞版面；本月9日朱男傳出喜訊，由新婚妻在IG限動貼上2人的結婚證書。

不料，才過不到一個月，朱男與新婚妻2人傳出在台中一間摩鐵發生爭執吵鬧，還亂砸物品，台中警方獲報到場後，朱男僅情緒激動，身上無外傷，但警方擔心有自傷疑慮，便將朱男強制送醫。

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