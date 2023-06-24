人生沒有十全十美，痛苦是必然的，要不要受苦，是可以選擇的。惠中寺未來與希望講座6月23日邀請台灣知名腦神經科學家洪蘭演講「從大腦看為善最樂」，解析如何藉由控制大腦與身體來因應人的恐懼、憤怒、悲傷和喜悅等諸情緒、如何讓自己快樂？何以為善最樂？何以施比受更有福？共吸引現場及線上7228人聆聽。

惠中寺未來與希望講座邀請洪蘭演講，吸引現場及線上共7228來賓參與。(圖/惠中寺提供)

洪蘭說明，大腦和身體溝通是雙向的，大腦靠迷走神經從身體傳回來的回饋決定情緒，當你微笑時，它會直接啓動放鬆身體的神經，減少了壓力，打針時若面帶微笑，可降低疼痛感。英國進行的一項研究中，研究人員發現，一個真正的微笑可以給大腦提供的「獎勵」刺激，相當於吃掉2000個巧克力棒。

我們在幫助別人時，大腦會分泌催產素，可帶動多巴胺和腦內啡的分泌使我們快樂。而幫助別人表示我們的能力比人強、資源比人多，會產生隱性的優越感，人喜歡被肯定，這會使大腦分泌更多的多巴胺，產生「贏」的成就感，我們便快樂了！

「心理狀況和身體狀況有直接的關係！」研究發現，好味道影響你的情緒、思想、動機和表現，把愉快的身體活動融入生活，就不必另外花時間運動，對自己健康的信心，是預測你未來健康的最好指標。

現場來賓們聚精會神的聆聽洪蘭講述如何從大腦看為善最樂。(圖/惠中寺提供)

人生有樂一定也有苦，如何看待痛苦？人的痛苦來自二種感受，一在身，一在心，她舉佛典箭喻經為例，有人以箭射身，人遭受痛苦就會搥胸頓足，憂傷啼哭，乃至心生狂亂，若能轉換心境就可避開第二支箭的痛。苦難可以昇華我們，也會打擊我們，端看能不能在苦難中發現意義，若能在事件中找到意義，便能使人獲得昇華。

美國哲學家愛默生說，人生最美的報酬之一就是當你幫助別人的同時，你也幫助了自己。洪蘭最後告訴大家，生活中的小善行都有可能結為善緣，當你真心付出，不求回報時，這些善的力量，會以不同形式回到自己身上。這就是善的循環，人與人之間互助的能量與信念，是人類存活到現在的重要原因。

惠中寺住持覺居法師（左）贈送感謝結緣品給洪蘭（右）。(圖/惠中寺提供)

洪蘭老師是台灣知名腦神經科學家，喜歡教書、做實驗，十多年來致力於腦科學研究、翻譯介紹認知心理學、神經及生命科學等領域書籍，並在各大報章雜誌寫專欄，有上百本著作。

洪蘭老師熱衷於將艱深的學術理論普及化，以及推動閱讀運動，更是不辭舟車勞頓、不計千里路遙，不論邀請的單位是大是小、人多人少， 先後到台灣1500所中小學做推廣閱讀的演講，社會貢獻卓著。