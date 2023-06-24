資深藝人廖峻遭到小提琴女網紅李伊研影射性騷，慘遭打臉，女方大逆風後急關臉書避風頭，而廖峻原先不想理會，到後來火大提告原因為何？兒子廖錦德今(24日)再貼出一段對話紀錄，瞬間讓人看明白。

事件發酵後，李伊研傳訊向廖峻澄清，稱自己說的人是秦偉，更表示自己絕非畜生，恩情還沒報不會胡說八道。錦德今天在臉書加碼貼出一張LINE對話紀錄，透過截圖可以看到，20日晚上，李伊研持續傳訊溝通，承諾會出澄清文，還廖峻清白。

錦德今天在臉書澄清，對方關臉書並非他們要求，更貼出新對話紀錄，李伊研不僅完全沒道歉，還試圖情緒勒索父親。(圖／錦德臉書)

未料不到10分鐘後，李伊研話鋒一轉，向廖峻喊話「請公子不要用假帳號不斷PO文持續攻擊，讓事件就此落幕，我不在這圈子，他攻擊我沒用的」，接著更開始情緒勒索「這樣反而會讓您困擾，您應該不會忍心毀掉您善心拉拔重生的我」。

錦德痛批，李伊研自始至終完全沒有認錯、道歉，只說自己沒影射父親，不斷騷擾父親要求刪文，自己只回她不可能，覺得困擾大可以關閉臉書帳號，都是她的自由，未料現在裝可憐，稱關臉書是父子要求的，氣得大罵「這麼聽話？那我現在叫你再開啊」，喊話李伊研不要再以受害人姿態顧左右而言他。

李伊研黑歷史也被起底，不僅是法院認證的詐欺犯，同時劈腿兩男騙取錢財，遭判半年有期徒刑，還在疫情期間私囤口罩高調開賣，違反藥事法，險些遭開罰200萬。